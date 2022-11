O FC Porto está a vencer o Boavista, no Estádio do Bessa, com um golo de Iván Marcano, marcado já perto do final da primeira parte, aos 41 minutos.

Um golo que resulta de um pontapé de canto da esquerda, com Evanilson a desviar junto ao primeiro posto e o central espanhol a finalizar junto ao segundo, com o pé esquerdo.

