Zaidu saiu lesionado aos 32 minutos, mas quatro minutos depois de ganhar uma dor de cabeça, Sérgio Conceição teve razões para celebrar.

Após passe de João Mário, Galeno inaugurou o marcador no jogo frente ao Estrela da Amadora, no Estádio do Dragão. O avançado do FC Porto assinou assim o oitavo golo da temporada em 32 jogos.