O treinador José Mourinho é presença especial na tarde deste sábado, no Estádio do Dragão, para assistir ao FC Porto-Nacional, da quinta jornada da Liga portuguesa.

Mourinho, que deixou recentemente o comando técnico do Fenerbahaçe, da Turquia, está no camarote presidencial do Dragão, junto ao presidente dos azuis e brancos, André Villas-Boas.

Depois de ser anunciada a sua presença pelo «speaker» do estádio, Mourinho recebeu uma ovação dos adeptos presentes. Minutos depois, recebeu nova ovação, na sequência de um vídeo que passou nos ecrãs gigantes do estádio, com momentos de Mourinho no FC Porto.

Também ao lado de Mourinho está o seu antigo adjunto, Rui Faria, com quem trabalhou na União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.

O vídeo de Mourinho que passou nos ecrãs do Dragão: