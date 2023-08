O defesa espanhol Iván Marcano marcou, no quarto de dez minutos de compensação, o golo que deu a vitória ao FC Porto ante o Rio Ave, por 2-1, em Vila do Conde, no duelo da 3.ª jornada da I Liga.

André Franco cruzou do lado direito e Marcano finalizou de frente para a baliza, para a explosão de alegria dos azuis e brancos, que três minutos antes, aos 90+1m, tinham chegado ao empate, por Galeno.

Na jornada anterior, Marcano já tinha sido decisivo, ao dar a vitória ao FC Porto ante o Farense, também na compensação.

O golo de Iván Marcano que decidiu o Rio Ave-FC Porto: