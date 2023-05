O FC Porto está a vencer o Arouca com um golo de Marcano já perto do intervalo do jogo que encerra a 31.ª jornada da Liga.

Acompanhe a segunda parte do Arouca-FC Porto ao VIVO

Foi mesmo sobre o minuto 45, na sequência de um pontapé de canto, em que Grujic recuperou a bola, deixou em Otávio sobre a direita e este cruzou para o segundo poste onde surgiu o central espanhol a mergulhar para finalizar de cabeça.

Marcano, que passou a ser o defesa mais goleador do FC Porto, depois do golo que marcou ao Famalicão, passa agora a contar com 28 golo de dragão ao peito.

Veja aqui o golo de Marcano: