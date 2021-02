Depois do FC Porto ter ganho vantagem, aos 14 minutos, com um golo de Uribe, o Marítimo respondeu com um golo de Léo Andrade, aos 21.

O golo foi inicialmente anulado pela equipa de arbitragem, por pretenso fora de jogo, mas o Var confirmou depois que o jogador do Marítimo estava em jogo, face à Marega, por 90 centímetros.

Ora veja: