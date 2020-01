Logo após dar vantagem ao FC Porto em Alvalade, Marega foi abraçado por todos os companheiros. Quando ficou sozinho, o maliano dirigiu-se aos adeptos do Sporting: «Mete o Marega» em alusão à provocação feita pelos mesmos há uns anos.



Lembre-se que os adeptos dos leões exibiram uma tarja há uns anos com a frase «mete o Marega» depois do jogador ter rumado ao Dragão.



Veja:

Golo do @FCPorto ! Marca Marega! Tecatito tem uma abertura genial para o centro da defensiva leonina, que de forma passiva deixa Marega fugir. O maliano só precisou de um toque subtil para bater um Maximiano desposicionado. pic.twitter.com/f1p3TmNMZv — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020