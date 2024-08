De espanhol para espanhol, para o 2-0 do FC Porto.

Iván Jaime já tinha assistido Galeno no 1-0 aos 18 segundos e voltou a assistir para golo, no caso para Nico González, que fez o segundo golo do FC Porto ante o Rio Ave, aos 30 minutos.

Foi o segundo golo de Nico em 2024/25, o primeiro na Liga, depois do golo apontado na Supertaça, contra o Sporting.

Siga aqui o duelo da 3.ª jornada da Liga, ao minuto.

O golo de Nico González: