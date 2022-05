O FC Porto está a vencer o Estoril por 1-0 com um autogolo de Joãozinho logo a abrir a segunda parte no Estádio do dragão.

Um golo que resulta numa transição rápida da equipa de Sérgio Conceição, com Taremi a abrir na esquerda para a entrada de Zaidu que cruza tenso à procura de Evanilson, mas o lateral canarinho antecipou-se e desviou a bola para as próprias redes.

Ora veja: