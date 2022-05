Zaidu confirmou o 30.º título de campeão nacional do FC Porto no quarto minuto de compensação do clássico com o Benfica (1-0).

O lateral nigeriano acompanhou a corrida desenfreada de Pepê e finalizou de primeira após assistência do brasileiro. O momento ficou gravado inclusive desde as bancadas do Estádio da Luz, a partir do sector onde estavam os adeptos portistas, e o clube azul e branco partilhou-o nas redes sociais.

Ora veja: