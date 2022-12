O FC Porto goleou o Arouca no regresso à Liga, com uma vitória de mão cheia (5-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Uma noite inspirada de Mehdi Taremi que, depois de Otávio abrir o marcador, fez um hat-trick, antes da equipa do Dragão chegar ao quinto golo, num autogolo de Opoku.

Veja os melhores lances e os seis golos do jogo: