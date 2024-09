O FC Porto recebeu e venceu o Farense por 2-1, este domingo, em jogo da 5.ª jornada da Liga.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o FC Porto inaugurou o marcador por Galeno, de penálti, aos 48 minutos.

O Farense chegou ao empate ao minuto 51, por Tomané.

Os azuis e brancos marcaram o golo da vitória por Samu Omorodion, aos 75 minutos, no primeiro jogo do reforço do FC Porto no Estádio do Dragão.

O resumo do FC Porto-Farense: