O FC Porto venceu por 2-0 na deslocação a Paços de Ferreira, este sábado, na 29.ª jornada da Liga.

Os dragões jogaram em superioridade numérica durante toda a segunda parte, devido à expulsão em apenas um minuto de Jordan Holsgrove (45+3m).

Mehdi Taremi, de penálti, abriu o marcador aos 66 minutos, enquanto Toni Martínez fixou o 2-0 aos 83.

Desta forma, o FC Porto recupera o segundo lugar e fica com 70 pontos, apenas menos um do que o líder Benfica, que ainda vai entrar em campo nesta ronda. Por seu turno, o Paços continua na penúltima posição, com 17 pontos, oito abaixo da «linha de água».

Veja o resumo da partida: