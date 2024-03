O FC Porto foi a casa do Portimonense vencer por 3-0, a contar para a 25ª jornada da Liga.

Veja como foi o FILME DO JOGO

Nico González abriu o marcador em Portimão aos sete minutos após assistência de Galeno, que aos 59 minutos fez o 2-0 para os comandados de Sérgio Conceição. Aos 79, Pepê fechou as contas do triunfo dos dragões, o quinto nos últimos seis jogos, para todas as competições.

Veja o resumo do jogo: