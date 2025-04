O FC Porto venceu o Casa Pia por 1-0, este sábado, em Rio Maior, em jogo da 29.ª jornada da Liga portuguesa.

Um golo apontado por Rodrigo Mora, num grande lance do jovem dos dragões, valeu os três pontos à equipa treinada por Martín Anselmi.

Com este resultado, o FC Porto soma 59 pontos e dorme este sábado no terceiro lugar, à condição, com mais dois pontos do que o Sporting de Braga, que recebe o AVS no domingo (18h00).

O resumo do Casa Pia-FC Porto: