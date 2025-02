O FC Porto empatou a dois golos esta segunda-feira, em casa do Rio Ave, no jogo que marcou a estreia de Martín Anselmi no campeonato.

Clayton adiantou os vilacondenses aos 37 minutos, Nhuén Pérez empatou aos 52, mas Olinho (73m) recolocou a equipa de Petit em vantagem. Logo de seguida, Otávio (76m) apontou o golo da igualdade.

Os dragões seguem no terceiro lugar, com 42 pontos, mais dois que o Sp. Braga, menos dois do que o Benfica e a oito do Sporting, que visita o Dragão no Clássico da próxima jornada.

Veja o resumo da partida: