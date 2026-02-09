VÍDEO: o resumo do empate entre FC Porto e Sporting
Fofana embalou o Dragão, mas Suárez resgatou um ponto aos 90+10
De olho nas contas do título, FC Porto e Sporting empataram a um golo no Dragão, no clássico que encerrou a 21.ª jornada da Liga. Na noite desta segunda-feira, o médio Fofana saltou do banco dos dragões para inaugurar o marcador aos 73 minutos. Ao cair do pano, Francisco Moura cometeu penálti e ofereceu a Luis Suárez o empate.
O relógio assinalava 90+10 minutos quando o colombiano marcou na recarga, depois de Diogo Costa travar o penálti. Foi o 19.º golo de Suárez na Liga – igualando Pavlidis (Benfica) no topo dos artilheiros – e o 26.º golo pelo Sporting nesta época. Nas últimas três jornadas, Suárez marcou quatro golos.
Assim, o FC Porto lidera com 56 pontos, quatro de vantagem sobre o Sporting e sete pontos sobre o Benfica (3.º).
