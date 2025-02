FC Porto e Sporting empataram a um golo esta sexta-feira, no clássico da 21.ª jornada da Liga.

Fresneda marcou para os leões aos 42 minutos, mas Namaso segurou o empate com um golo aos 90+4m.

O Sporting terminou o jogo reduzido a nove, graças às expulsões de Matheus Reis e Diomande, nos descontos. A equipa de Rui Borges é líder, com 51 pontos, mais sete do que o Benfica e oito do que o FC Porto, que não vence há cinco jogos consecutivos para o campeonato.

Veja o resumo da partida: