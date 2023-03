Sporting de Braga e FC Porto empataram este domingo a zero na Pedreira e ambos ficaram mais longe do líder Benfica, após a 25.ª jornada da Liga.

A equipa de Sérgio Conceição continua no segundo lugar, agora com 58 pontos, enquanto os minhotos ocupam o terceiro posto e têm 56. Os dragões têm menos 10 pontos do que os encarnados e os bracarenses estão a 12.

Veja o resumo da partida: