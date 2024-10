O FC Porto recebeu e venceu o Sp. Braga, por 2-1, no jogo que encerrou a 8.ª jornada da Liga.

Galeno deu vantagem aos azuis e brancos da marca dos onze metros, sendo que no segundo tempo, Roger Fernandes colocou novamente tudo empatado, graças a um autêntico golaço. O lance finalizado por Pepê, com influência de um jovem apanha-bolas, acabou por confirmar o triunfo do FC Porto, no Estádio do Dragão.

Veja aqui o resumo da vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga: