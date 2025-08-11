No regresso do FC Porto ao campeonato português, na edição 2025/26, os dragões bateram o V. Guimarães por 3-0 na primeira jornada, no Estádio do Dragão.

Pepê abriu o ativo logo aos 12 minutos, Samu bisou e ainda teve outro tento anulado. Um jogo dominante dos azuis e brancos, que praticamente não deixaram os conquistadores respirar.

Uma vitória com contornos diferentes do habitual, após uma semana de trabalho marcada pela morte de Jorge Costa, diretor para o futebol.

Veja o resumo do jogo: