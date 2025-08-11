Liga
Há 41 min
VÍDEO: o resumo do triunfo emotivo do FC Porto sobre o V. Guimarães
Dragões bateram os vimaranenses por 3-0
Dragões bateram os vimaranenses por 3-0
No regresso do FC Porto ao campeonato português, na edição 2025/26, os dragões bateram o V. Guimarães por 3-0 na primeira jornada, no Estádio do Dragão.
Pepê abriu o ativo logo aos 12 minutos, Samu bisou e ainda teve outro tento anulado. Um jogo dominante dos azuis e brancos, que praticamente não deixaram os conquistadores respirar.
Uma vitória com contornos diferentes do habitual, após uma semana de trabalho marcada pela morte de Jorge Costa, diretor para o futebol.
Veja o resumo do jogo:
RELACIONADOS
Luís Pinto: «Faltas não ganham jogos, mas o FC Porto teve o dobro»
Farioli: «Foi um jogo que Jorge Costa gostaria de ter visto»
Samu: «Foi uma semana muito difícil para nós»
Diogo Costa emocionado: «O objetivo era deixar o Jorge orgulhoso»
FC Porto-V. Guimarães, 3-0 (crónica)
FC Porto-V. Guimarães, 3-0 (destaques)
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS