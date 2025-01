O FC Porto não foi além de um empate a um golo na receção ao Santa Clara e para isso muito contribuíram os dois penáltis falhados por Galeno, um deles ao poste e o segundo defendido por Gabriel Batista.

Aos 72 minutos, o internacional brasileiro enviou a bola ao poste esquerdo da baliza adversária e a desvantagem manteve-se até ao momento do golo de Otávio, pouco depois.

Ora, o segundo momento em que Galeno desperdiçou uma clara ocasião de golo foi mais dramático e acabou por levar o camisola 13 às lágrimas, após o apito final do árbitro.

Na conversão do castigo máximo, o remate foi defendido pelo guardião insular, que defendeu para a frente e a recarga acabou por também sair ao lado do alvo, levando ao desespero os adeptos nas bancadas do Estádio do Dragão.