O FC Porto precisou de menos de um minuto para se colocar em vantagem diante do Arouca no Estádio do Dragão, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Lançado por Taremi, Veron encarou Basso e rematou em jeito para defesa incompleta de De Arruabarrena. Na recarga, Otávio desvia para a baliza, com a bola a sobrevooar o guarda-redes do Arouca e a entrar com alguma sorte.

