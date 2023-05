Mehdi Taremi inaugurou a contagem (7m) no Famalicão-FC Porto na sequência de uma grande penalidade, a punir carga sobre Otávio na área.

O avançado iraniano falhou o primeiro castigo máximo, atirando à figura de Luiz Júnior, mas Fábio Veríssimo ordenou a repetição, já que Riccieli invadiu a área antes do remate de Taremi.

À segunda tentativa, o jogador do FC Porto enganou o guarda-redes do Famalicão e fez balançar as redes.