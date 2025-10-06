Rùben Neves e Diogo Dalot marcaram presença nas bancadas do Estádio do Dragão e assistiram ao «Clássico» entre FC Porto e Benfica, deste domingo.

Momentos antes do jogo, os dois internacionais portugueses receberam uma camisola personalizada, pelas mãos de André Villas-Boas, e os azuis e brancos aproveitaram para partilhar essas fotografias com os adeptos. Recorde-se que Rúben Neves e Dalot passaram pela formação do FC Porto, antes de saírem para o Wolverhampton (2017/18) e para o Manchester United (2018/19), respetivamete.

Já no relvado, três caras bem conhecidas dos azuis e brancos participaram na festa e tiraram alguns momentos para falar com os adeptos, antes do apito inicial do árbitro. O FC Porto partilhou uma fotografia com Fucile, Ricardo Quaresma e Sapunaru, que não chegaram a partilhar o balneário no mesmo período.