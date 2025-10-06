FC Porto: Villas-Boas entregou camisola a Rúben Neves e Dalot antes do Clássico
Internacionais portugueses estiveram na tribuna a assistir ao duelo com o Benfica, tal como Fucile, Quaresma e Sapunaru, que foram ao relvado
Rùben Neves e Diogo Dalot marcaram presença nas bancadas do Estádio do Dragão e assistiram ao «Clássico» entre FC Porto e Benfica, deste domingo.
Momentos antes do jogo, os dois internacionais portugueses receberam uma camisola personalizada, pelas mãos de André Villas-Boas, e os azuis e brancos aproveitaram para partilhar essas fotografias com os adeptos. Recorde-se que Rúben Neves e Dalot passaram pela formação do FC Porto, antes de saírem para o Wolverhampton (2017/18) e para o Manchester United (2018/19), respetivamete.
Rúben Neves e Diogo Dalot marcam presença no Dragão 🐉#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalBetclic #FCPorto #SLBenfica pic.twitter.com/sxEAtArZ4K— sport tv (@sporttvportugal) October 5, 2025
Bem-vindos @rubendsneves_ @DalotDiogo 🤝 pic.twitter.com/DkSOJM5YWO— FC Porto (@FCPorto) October 6, 2025
Já no relvado, três caras bem conhecidas dos azuis e brancos participaram na festa e tiraram alguns momentos para falar com os adeptos, antes do apito inicial do árbitro. O FC Porto partilhou uma fotografia com Fucile, Ricardo Quaresma e Sapunaru, que não chegaram a partilhar o balneário no mesmo período.
Tanto Porto 💙#FCPSLB pic.twitter.com/DkjyjlZzAz— FC Porto (@FCPorto) October 5, 2025