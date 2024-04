O Vitória está a vencer o FC Porto, em pleno Estádio do Dragão, por 1-0, graças a um autogolo de Galeno.

Foi ao minuto 12 do jogo, na sequência de um livre de Händel da direita, com o jogador do FC Porto, ao tentar antecipar-se a Jota Silva, a cabecear para as redes de Diogo Costa.

