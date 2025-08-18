O FC Porto dobrou a vantagem ante o Gil Vicente por Pepê, aos 47 minutos do jogo da segunda jornada da Liga portuguesa, no Estádio Cidade de Barcelos.

Gabri Veiga, pela esquerda, serviu a entrada de Zaidu pelo mesmo corredor e o nigeriano cruzou para Pepê finalizar na área, para o 2-0 no marcador, a favor dos dragões.

O golo de Pepê: