Há 51 min
VÍDEO: Zaidu cruza e Pepê dobra vantagem do FC Porto
Brasileiro fez o 2-0 em Barcelos aos 47 minutos
O FC Porto dobrou a vantagem ante o Gil Vicente por Pepê, aos 47 minutos do jogo da segunda jornada da Liga portuguesa, no Estádio Cidade de Barcelos.
Gabri Veiga, pela esquerda, serviu a entrada de Zaidu pelo mesmo corredor e o nigeriano cruzou para Pepê finalizar na área, para o 2-0 no marcador, a favor dos dragões.
O golo de Pepê:
Pepê fez o segundo dos dragões 🐉#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #gilvicente #fcporto #betanolp pic.twitter.com/9Sx8c3h4aR— sport tv (@sporttvportugal) August 18, 2025
