O FC Porto venceu a Académica de Coimbra por 3-1, em jogo-treino realizado no Olival, e partilhou nas redes sociais o lance de um dos golos, apontado por Zaidu.



A equipa de Coimbra até marcou primeiro, mas os dragões deram a volta ao marcador com golos de Zaidu (38m), Fernando Andrade (55m) e Mehdi Taremi (73m).



Ao minuto 38, Marcano colocou a bola na profundidade, com um passe longo, Fernando Andrade - regressado de empréstimo - trabalhou e assistiu Zaidu. O lateral esquerdo tocou para a frente, deixou vários adversários pelo caminho e finalizou.



Ora veja: