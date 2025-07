A temporada do FC Porto em termos futebolísticos foi «frustrante» e nas palavras de André Villas-Boas, a conquista da Supertaça não apaga a «insatisfação e revolta» de todo o grupo.

No editorial da revista «Dragões» deste mês, o presidente dos azuis e brancos abordou ainda saída de Martín Anselmi, ao fim de 21 jogos no comando técnico da equipa principal, desejou-lhe «as maiores felicidades» e confessou que o compromisso e exigência com a vitória «são inegociáveis».

«No FC Porto a exigência e o compromisso com a vitória são inegociáveis e é por isso que estarmos a dar início a um processo de renovação funcional e organizacional da área desportiva que levou à saída do treinador Martín Anselmi, a quem desejamos as maiores felicidades na continuação da sua carreira», começou por referir.

«Temos de assumir, sem rodeios, que a época 2024/25 foi, no seu todo, uma época frustrante apesar da conquista da Supertaça. O balanço desta época é, portanto, de insatisfação e revolta. Pelas expetativas e pela inconsistência, por nunca termos sentido a confiança para alcançar as vitórias que nos colocassem no lugar que devemos ocupar», acrescentou.