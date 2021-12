Declarações do futebolista do FC Porto, Vitinha, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Portimonense, em jogo da 13.ª jornada da I Liga. O médio marcou o segundo golo do jogo, estreando-se a marcar pela equipa principal:

«É um sentimento muito bom, esperei muito tempo por este momento, felizmente aconteceu e não há palavras para descrever, estou mesmo muito feliz.»

[Crescimento na equipa:] «Crescimento muito grande nestes dois anos, estive um ano fora, tenho muita competição no meu lugar e é isso que acho que me faz ficar melhor dia após dia e chegar aqui e dar esta resposta.»

«Três pontos importantes, provámos em campo que merecemos totalmente e tiramos muitas coisas boas deste jogo.»

«Foi um jogo completo e tenho a certeza que o mister está feliz. Coisas boas e más há sempre, mas hoje houve mais boas do que más.»