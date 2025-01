Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Nacional, por 2-0, do jogo em atraso da 17.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Uma primeira parte desastrosa, completamente ao lado. Primeira jogada o Nacional põe-se na frente, depois faz golo de uma bola parada. Segunda parte diferente, temos três ou quatro lances claros para fazer golo e entrar no jogo. Tentámos, não com toda a clareza, lucidez e qualidade, mas criámos lances suficientes para entrar no jogo e discuti-lo até ao fim. Pelo que fez na primeira parte, o Nacional ganha bem».

[Lesão de Martim Fernandes] «Tínhamos sempre um plano alternativo, percebendo que do onze quem saísse não podia estar na ficha de jogo. Tínhamos uma alternativa pensada que trabalhámos nestes dias antes do jogo. O jogo parecia estar a pedir isso. Lançámos unidades de fora, lançámos ao intervalo também. O Nacional acabou por se fechar bem, estacionou lá atrás e não criou um lance de perigo na segunda parte. Mas quiseram muito ganhar e na primeira parte não quisemos tanto como eles».

[Falta de maturidade?] «Podemos especular da forma que quiserem. Não tivemos a resposta que podíamos dar. Estamos a um ponto do primeiro classificado. Há 17 jogos para jogar. Dependemos apenas de nós para ser campeões. Temos de dar passos em frente aquilo que é a mentalidade. Não chega estar ali a chorar e perceber o que podíamos ter feito melhor. Temos de analisar o jogo. Fomos macios na primeira parte».

«Lenços brancos no final do encontro] «É normal. Querem muito ganhar como nós queremos ganhar. Estão no direito deles. Foram fantásticos no apoio à equipa no jogo. No final têm as manifestações que têm que ter. São adeptos. Muitas vezes são eles que empurram os clubes para grandes vitórias».

[Lesão de Alan Varela] «Vamos ver. Pelos menos uma semana vai ter de ficar parado».