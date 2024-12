Declarações de Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o empate (1-1) frente ao Famalicão:

«Só não fico satisfeito com o resultado. A atitude dos jogadores foi enorme, a tentar vários caminhos, a encontrar vários espaços, com um volume ofensivo total. Sofre um golo num lance aparente inofensivo. Vem com vontade, chega ao empate».

«Não quero falar muito [do árbitro], porque não gosto. Mas o que vi é diferente do ouvi no final do árbitro, dizer que é a mão direita do Pepê que toca na bola; é mentira. A mão que toca na bola é o braço esquerdo, que está junto ao corpo. Ponto final. Quem quiser diferente disto não está a ser honesto. É isso que me incomoda, alguém que é decisivo no jogo, o árbitro, dizer-me no final, num lance que define o resultado, que é uma mão que toca quando é a outra».