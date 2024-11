Vítor Bruno, na conferência de imprensa após a goleada sofrida pelo FC Porto diante do Benfica, por 4-1, a contar para a 11.ª jornada da LIga:

[Análise ao encontro, que terminou com uma goleada frente ao Benfica]:

«O Benfica acabou por ganhar bem, isso não se questiona. Ainda assim, temos de falar de duas partes diferentes, a primeira foi equilibrada, tivemos algumas ocasiões do Galeno e agarrámo-nos ao jogo, depois do golo sofrido. A partir do momento em que sofremos o segundo golo, tudo ficou mais difícil. A segunda parte foi pouco intensa e pouco agressiva da nossa parte. O Benfica acaba por ganhar bem este jogo.»

[Que marca deixa esta goleada na equipa, sobretudo para os jogos que se seguem?]

«A marca que deixa é nas próximas 24 horas, vai-nos deixar em agonia, mas não representa a marca forte que tem de ser deixada em campo pelo FC Porto. Temos de continuar a construir o que queremos construir. Estamos numa fase precoce da época, nada está fechado depois deste jogo, mas há coisas que temos de reverter rapidamente.»