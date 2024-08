Alan Varela tem ganho um papel de destaque no plantel do FC Porto e isso levou-o até ao patamar de capitão dos azuis e brancos, após a saída de Pepe.

Para Vítor Bruno, a presença do argentino faz com que seja muito bem visto no balneário e a personalidade do mesmo também o ajudou a subir na hierarquia com apenas um ano no clube. Além disso, o técnico aproveitou o momento para falar sobre a exibição de Vasco Sousa diante do Sporting e garantir que todos os jogadores estão aptos para assumirem a titularidade em qualquer encontro.

«O Alan Varela é muito bem visto no balneário, impõe-se e não precisa de usar a palavra para o fazer, consegue fazê-lo com gestos e é muito natural a forma como passou a capitão. Os colegas nem questionaram a decisão e o Alan representa o espírito do Porto e os valores do clube. Com a saída do Pepe, pareceu-nos natural que ele integrasse essa lista», referiu.

«Vasco Sousa? Todos os jogadores estão perfeitamente capazes de integrar o onze inicial, percebo que ele tenha feito um jogo muito capaz e teve inclusive uma entrada brutal frente ao Sporting, pela forma brutal como entrou no jogo e conseguiu agitá-lo. A forma como consegue fazer duplas missões no meio-campo é importante para nós, percebe-se que é dele e é natural, para quem pisa aquele espaço é importante ter essas características», acrescentou o técnico.

Quanto a eventuais mexidas durante este mercado de transferências, Vítor Bruno admitiu que até ao fim de agosto tudo é possível e refere que o clube tem diversos alvos referenciados no mercado, de forma a combater eventuais saídas.

«Até ao final de agosto tudo é possível, o mercado é muito volátil e é fruto daquilo que é a condição do mercado. O que sei é que o presidente tem feito uma defesa daquilo que são os interesses do clube, veremos que tipo de propostas chegam e o que acontece. Temos identificados vários alvos, caso algum clube bata uma cláusula de rescisão, temos de estar preparados para isso», admitiu.