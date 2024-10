Vítor Bruno, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga, por 2-1, no jogo que encerrou a 8.ª jornada da Liga:

«Este foi um jogo difícil, tal como esperávamos, tivemos muitas ocasiões para marcar na primeira parte e acho que peca por escasso o resultado com que chegámos ao intervalo. Os últimos 20 minutos é de uma equipa que quis segurar o que tinha conquistado, não há equipas vencedoras que não se unam para defender o que criaram. Sofremos um pouco no fim, conquistámos os três pontos e agora há que descansar sobre as sete vitórias que somámos.»

«Assobios dos adeptos? No fundo acaba tudo por ser uma lógica de reciprocidade, é importante que nos casemos em definitivo. Percebo a impaciência dos adeptos, eu também fico impaciente, mas 50 mil pessoas têm muita importância no que acontece dentro de campo. O plantel tem alguma imaturidade, o espaço para errar é curto, nem sempre conseguimos, mas estou muito orgulhoso do que eles fazem. Vou muito satisfeito para casa porque os jogadores merecem o que conquistaram.»

«Apanha-bolas foi decisivo? Sem dúvida, estes meninos são muito importantes. Também é preciso, quem está de fora e não diretamente a interagir com o jogo, que perceba como pode ajudar mesmo estando de fora. Hoje temos mais três pontos também graças a ele. Vai ter o tributo que merece.»