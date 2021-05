Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, em declarações na flash interview da BTV após o empate frente ao Benfica (1-1), no Estádio da Luz:

«Foi um bom jogo de futebol, digno de ter adeptos na bancada. Foi um jogo muito competitivo, com duas equipas de qualidade, onde uma foi mais forte que a outra, durante praticamente 80 minutos. Depois, com a vontade muito grande de chegar mais acima na tabela, arriscámos um bocado e aí o jogo podia ter caído para qualquer lado.»

Sobre a estratégia: «Fomos sempre muito letais na forma como abordámos a entrada no último terço. Faltou alguma acutilância para definir melhor. Tentámos, corremos, lutámos, os jogadores foram enormes. É um orgulho muito grande trabalhar diariamente com estes jogadores. Ficamos mais longe mas vamos lutar até ao fim.»



João Mário entrou para lateral direito: «Durante a semana procuramos introduzir alguns comportamentos e dinâmicas. Esta foi treinada durante a semana. Tínhamos preparado a entrada do João numa fase avançada, com algum desgaste da linha esquerda do Benfica. Defensivamente, ele tem sido trabalhado. Quando colocámos o Francisco em jogo, partimos o jogo, sentimos que era a única forma de chegar ao golo e aí podia ter caído para qualquer um dos lados.»



Sobre a luta pelo título: «Está difícil mas os jogadores têm fibra. Para nós ficar em segundo ou terceiro é pouco importante. Claro que há a questão financeira, de prestígio, mas este clube tem por hábito ganhar. Ficou mais difícil, mas há sempre muitas surpresas no futebol. O grande objetivo ficou comprometido, mas não concordo que esta equipa ficou áquem. Fizemos um trajeto brutal na Liga dos Campeões, ganhámos a uma das equipas que está na final, empatámos com a outra, que venceu todos os outros jogos.»