Declarações de Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o empate (1-1) frente ao Famalicão:

[Falou com o presidente no final do jogo, o que disseram? O que se passou com os adeptos?] «O que falo com o presidente fica entre mim e ele, não tenho de estar a revelar. Pareceu-me perfeitamente injusto o que os jogadores que estavam a ouvir e não quis que ficasse ali mais tempo Foram retribuir o apoio no final, quando estava a extravasar para outo tipo de âmbito, era pegar e sair, recolher e ir embora».

[Reação dos adeptos exagerada?] «Os adeptos são exigentes, querem ganhar, nós também queremos muito ganhar. No final temos de perceber que o comportamento dos jogadores foi muito honesto, de grande entrega ao jogo, com atitude competitiva, mentalidade ganhadora, e depois foi, no fundo, uma vitória que valeu só um ponto».