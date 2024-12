Declarações de Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-3) sobre o Moreirense:

[O que o levou a dar a titularidade a Rodrigo Mora?] «Não podemos ignorar aquilo que é um salto para um nível de exigência muito maior. A maior satisfação que o treinador pode ter é quando vê o jogador crescer, evoluir, munir-se de ferramentas para pensar mais rápido e executar. Nas últimas etapas da formação de um jogador num clube grande é, em grande parte, com bola. Isso diz respeito ao talento, sente-se claramente que há muito para trabalhar e para ser explorado. São realidades diferentes, na formação passa-se 80 por cento do jogo a atacar. Agora é diferente, tem espaços mais estrangulados, tem de se procurar espaços onde parecem não existir. Fico muito feliz por ele, tem muito para caminhar e para fazer. Não se pode esquecer que jogou no lugar de um jogador que na semana passada fez um jogo brutal: Namaso. Fez um jogo brutal e não jogou porque há vários fatores a ponderar».