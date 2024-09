Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória por 3-0 ante o V. Guimarães, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

[O que Eustáquio deu a o jogo:] «O Eustáquio é alguém que me conhece particularmente bem, alguém em quem vejo, no final da sua carreira como jogador, se calhar caminho, não sei se brilhante ou não, mas futuro como treinador. Gosto muito de falar com os jogadores, partilhar informações com eles, que eles percebam a intencionalidade de dado tipo de opção. Ele pode jogar naquele espaço, pode jogar mais adiantado e fazer o que o Nico fez hoje. Depende do que está do outro lado. O Eustáquio é fiável, é um profissionalão e às vezes não é fácil dar a resposta que ele deu, tendo estado afastado do onze nos últimos jogos. A passagem na seleção foi boa porque fez dois jogos quase a tempo inteiro e percebi que ele estava capaz de dar resposta à exigência de um jogo como contra o Vitória. Ele interpretou bem a primeira parte como função de duplo pivô, na segunda parte falei para ele tentar pisar outros espaços do campo para tentar tirar referenciais de pressão ao Vitória. Responde com muita qualidade.»