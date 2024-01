Tiago Aguiar, treinador-adjunto do Moreirense, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 5-0 no Dragão:

«Vínhamos com a estratégia de tentar ferir o FC Porto, não só em momentos de transição, mas em momento de posse e de organização que fazem muito parte do nosso ADN. O jogo começou com uma toada muito lenta. Depois, aquele primeiro golo aos 8 minutos não era o que esperávamos, porque se aguentássemos mais tempo, podíamos estar mais tempo dentro da nossa estratégia. Mas acho que a equipa reagiu bem e que fez uma primeira parte bastante competente. Percebemos perfeitamente o FC Porto nos momentos ofensivos. E conseguimos três ou quatro transições.

Ao intervalo corrigimos algumas coisas. (...) Entrámos muito bem, o Kodisang tem uma oportunidade claríssima de fazer golo logo no primeiro minuto da segunda parte. Depois, o segundo golo numa bola parada feriu-nos um bocadinho. Fomos acreditando, mexemos logo com quatro jogador para dar frescura e criatividade no momento ofensivo, mas depois o momento decisivo do jogo, numa perda de bola nossa, foi o terceiro golo, que nos tira do jogo.»

A vitória do FC Porto não tem contestação, mas até aos 70 minutos o Kewin não fez uma defesa. O FC Porto é muito eficaz. Quando sofremos o 2-0 mexemos na equipa para dar criatividade e alguma frescura para entrarmos dentro do jogo. Sofremos cinco golos e um foi em organização do FC Porto: duas perdas de bola, uma bola parada e este último golo do FC Porto é a prova disso.»

[Derrota mais pesada vai abalar?]

«Não vai. É um orgulho muito grande o que fazemos diariamente. Temos 29 pontos e está a começar a segunda volta. Podem contar com um Moreirense muito forte. Claro que a segunda volta se calhar mais ter o triplo da dificuldade da primeira. Muito mérito dos nossos jogadores, porque criaram esse respeito. Até o próprio Sérgio Conceição falou disso na antevisão do jogo e isso enche-nos de orgulho também.»