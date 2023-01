FC Porto e Vizela dominam a equipa da jornada 16 da Liga, colocando em conjunto 7 jogadores no onze ideal.



Os minhotos, que venceram por 3-0 na receção ao Marítimo, são o clube mais representado, com quatro jogadores. Logo seguidos pelos dragões, com um trio composto por João Mário, Otávio e Galeno.

Destaque também para o Estoril, que coloca dois jogadores numa equipa em que estão ainda representados o Benfica, com Gonçalo Ramos, que bisou no dérbi frente ao Sporting, e o Santa Clara, com o quarda-redes Gabriel Batista.

A equipa da jornada é composta pelos jogadores mais pontuados pelo SofaScore em combinação com as notas atribuídas com os jornalistas do Maisfutebol que estão presentes nos respetivos jogos.