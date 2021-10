Declarações do futebolista do FC Porto, Wendell, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Agradeço a Deus por ter marcado pela primeira vez no Dragão. Resultado mais do que justo, por aquilo que o FC Porto pôs no jogo, por aquilo que o treinador pediu e pelo que nós, dentro de campo, conseguimos fazer. Conseguimos a vitória, foi o mais importante.»

[Ainda o Liverpool:] «Sabíamos que não foi o jogo que esperávamos, acho que faltou um pouco do que foi hoje, mas todos nós conseguimos motivar-nos e fizemos um grande jogo hoje. Se encaramos todos os jogos como hoje, certamente que no fim da época vamos ter um êxito muito grande.»

[Golo:] «A cada dia venho-me sentindo mais em casa, os companheiros dão esse aconchego e estão a receber-me bem, só tenho a agradecer a todos, não só jogadores, mas também técnicos. Isso vem-me deixando cada vez mais feliz aqui no FC Porto.»

«Temos de trabalhar a cada dia no máximo, sabemos que nem sempre estamos no onze, mas isso requer motivação para que possamos trabalhar todos os dias no máximo. Isso é o mais importante.»

[Substituição e possível lesão:] «Só senti um pouco o músculo duro.»