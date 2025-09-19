O FC Porto viaja esta sexta-feira a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave esta sexta-feira às 20h15, numa partida a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional.

Francesco Farioli, treinador dos dragões, teve no último treino uma boa notícia: o regresso de William Gomes, o qual considerou «99 por cento apto», no entanto, o avançado brasileiro deve ainda começar do banco.

Já Martim Fernandes também treinou, mas o técnico italiano mostrou algumas reservas quanto ao estado do lateral, que terá de aguardar para regressar aos relvados pelos «azuis e brancos». De fora das opções do FC Porto estão ainda Alberto Costa, Nehuén Pérez e Luuk de Jong, todos lesionados.

Do lado do Rio Ave, Bakoulas é a única ausência confirmada. O médio grego sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltará na próxima temporada.

Os vilacondenses estão ainda em busca da primeira vitória no campeonato. Os comandados pelo grego Sotiris Silaidopoulos contam com três empates e uma derrota em quatro rondas disputadas, ainda com um jogo por realizar frente ao Benfica, referente à 1.ª jornada.

Confira os onzes prováveis na galeria associada.