FOTOS: os onzes prováveis para o Rio Ave-FC Porto
William Gomes foi dado como «99 por cento apto» por Farioli, mas deve começar do banco
O FC Porto viaja esta sexta-feira a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave esta sexta-feira às 20h15, numa partida a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional.
Francesco Farioli, treinador dos dragões, teve no último treino uma boa notícia: o regresso de William Gomes, o qual considerou «99 por cento apto», no entanto, o avançado brasileiro deve ainda começar do banco.
Já Martim Fernandes também treinou, mas o técnico italiano mostrou algumas reservas quanto ao estado do lateral, que terá de aguardar para regressar aos relvados pelos «azuis e brancos». De fora das opções do FC Porto estão ainda Alberto Costa, Nehuén Pérez e Luuk de Jong, todos lesionados.
Do lado do Rio Ave, Bakoulas é a única ausência confirmada. O médio grego sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltará na próxima temporada.
Os vilacondenses estão ainda em busca da primeira vitória no campeonato. Os comandados pelo grego Sotiris Silaidopoulos contam com três empates e uma derrota em quatro rondas disputadas, ainda com um jogo por realizar frente ao Benfica, referente à 1.ª jornada.