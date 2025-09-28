Francesco Farioli deixa rasgados elogios à entrega de William Gomes nos treinos e assegura que o avançado brasileiro ainda vai ser muito importante para a equipa, tal como tem sido nesta primeira fase da temporada. O técnico aborda ainda o apoio constante dos adeptos, não apenas quando os resultados são positivos.

Crescimento de William Gomes

«Ele esteve muito bem nos jogos em que foi suplente, assim como nos jogos em que começou a titular. É um jogador que treina muito bem e é um gosto tê-lo no clube, bem como poder utilizar o seu talento para o futebol. Já nos deu ajudou muito, com golos importantes, e acredito que o vai continuar a fazer. No geral, é um jogador muito importante para o clube.»

Apoio dos adeptos e «paixão» pelo FC Porto

«Tivemos uma receção calorosa no regresso ao Porto, depois da vitória em Salzburgo, mas já o tínhamos tido noutras ocasiões em que não fizemos "nada de especial". Isso diz muito da paixão dos adeptos e, inclusive, já li que vendemos os bilhetes todos para a nossa secção no recinto do Arouca. Quando passeio com a minha família é fantástico ver tantas camisolas do FC Porto pela cidade.»

Elogios de Jordan Henderson

«Não é algo de novo, gostamos muito um do outro. Gostei dele como jogador, capitão e ser humano. Fico feliz se contribuir para a satisfação dos jogadores em praticar este desporto e devolver-lhes a paixão pelo futebol. A relação entre seres humanos acontece quando damos muito de nós aos outros e também recebemos de igual forma. O futebol é uma boa metáfora para a vida, nesse aspeto.»