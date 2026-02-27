Liga
Há 1h e 54min
William Gomes: «Muita força para o Borja Sainz, íamos jogar por ele»
Extremo do FC Porto, autor do penálti que valeu o segundo golo ante o Arouca, dá «graças» pela vitória
RJC
Declarações do extremo do FC Porto, William Gomes, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Arouca, no jogo da 24.ª jornada da Liga:
“Sangue frio” no penálti do 2-1:
«Antes de tudo, quero desejar muita força ao Borja [Sainz], está a passar momentos difíceis. Antes do jogo, no balneário, tínhamos combinado que íamos jogar por ele e estamos juntos.»
Jogo:
«Foi um jogo difícil, conseguimos fazer o que o mister pediu e, graças a Deus, conseguimos a vitória.»
Abraço a Pepê:
«O Pepê conhece-me e convivo muito com ele. Acho que sou o meu maior crítico e estou feliz por conseguir o golo e a assistência, mas mais feliz pela vitória.»
