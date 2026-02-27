Declarações do extremo do FC Porto, William Gomes, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Arouca, no jogo da 24.ª jornada da Liga:

“Sangue frio” no penálti do 2-1:

«Antes de tudo, quero desejar muita força ao Borja [Sainz], está a passar momentos difíceis. Antes do jogo, no balneário, tínhamos combinado que íamos jogar por ele e estamos juntos.»

Jogo:

«Foi um jogo difícil, conseguimos fazer o que o mister pediu e, graças a Deus, conseguimos a vitória.»

Abraço a Pepê:

«O Pepê conhece-me e convivo muito com ele. Acho que sou o meu maior crítico e estou feliz por conseguir o golo e a assistência, mas mais feliz pela vitória.»