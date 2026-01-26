Zé Carlos, jogador do Gil Vicente, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a derrota por 3-0 frente ao FC Porto, numa partida a contar para a 19.ª jornada da Liga.

Notas positivas apesar da derrota

«Sim, eu creio que sim. Há que estar orgulhoso do que fizemos dentro de campo. Acho que as circunstâncias do jogo acabaram por ser um pouco cruéis para nós. Há um penálti, uma expulsão. Acho que isso ditou um bocado o rumo do jogo. Há que dar os parabéns ao FC Porto. Acabou por fazer mais golos do que nós e a vitória é justa.»

Gil Vicente sem «autocarro»

«Eu acho que nós acabámos por criar algumas situações. Lá está, faltou fazer o golo, ter mais eficácia na frente. Acho que disputámos bem o jogo. Sabemos que o FC Porto está em primeiro. É uma equipa muito forte, o que também lhe dá mérito. Mas, como disse, nós não colocámos o autocarro, nem neste jogo nem vamos colocar em jogo nenhum. Tentámos disputar o jogo sempre de forma positiva, sempre a jogar o nosso jogo, com as nossas valências, os nossos princípios, tudo aquilo que treinámos diariamente. E acho que foi isso que fizemos hoje.»

O jogo ficou fechado no 3-0 ou na expulsão?

«É complicado. Acho que é na expulsão. Acho que fica difícil continuar a disputar o jogo como estávamos a disputar até ao 1-0. Nós, até ao 1-0, penso que estávamos a tentar sempre criar algumas situações para sermos felizes, para fazermos o 1-1 e ir à procura do resultado. Mas, claro, depois da expulsão, o FC Porto, com um jogador a mais, acaba por ter mais volume e depois acaba por matar o jogo.»

Gil Vicente perdeu peças importantes

«Sim, nós não tentamos olhar muito para a tabela. Eu acho que isso acaba por ser influência daquilo que nós produzimos dentro de campo, daquilo que é o nosso jogo, todas as semanas. Nós tentamos não olhar muito para a tabela; acho que isso não faz parte da nossa forma de estar. Tentamos olhar e encarar o jogo jogo a jogo e acho que isso é o mais importante. Sempre tranquilos. Obviamente, perdemos peças, mas quem está aqui está para ajudar e temos confiança total em quem cá está.»