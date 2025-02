Zé Carlos, médio do Farense, recorreu às redes sociais para pedir desculpa a Vasco Sousa, com quem protagonizou um lance aparatoso que resultou na sua expulsão e na lesão, aparentemente grave, do jogador do FC Porto, nos minutos finais do duelo entre as duas equipas, no Estádio do Algarve, para a 22.ª jornada da Liga.

«Quando entro em campo, faço-o com o objetivo de dar tudo pelo emblema que represento e nunca com a intenção de prejudicar um colega de profissão», começa por escrever Zé Carlos, antes de desejar as melhoras ao médio portista.

«Peço as minhas desculpas aos meus colegas mas, sobretudo, ao Vasco Sousa, pelo lance em questão, fazendo votos de uma rápida recuperação», completou.

O FC Porto venceu, no Algarve, o Farense por 0-1, resultado construído com um golo apontado por Francisco Moura, ao minuto 48.