O Benfica reagiu, em comunicado, à «repreensão» imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao árbitro Gustavo Correia por falsas acusações contra o diretor-geral para o futebol do Benfica, Mário Branco.

Em causa está uma alegada aproximação do dirigente em direção ao juiz, à margem do Famalicão-Benfica, jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa de 2025/26. O CD anunciou que as imagens de videovigilância são contrárias ao que o árbitro descreveu.

Agora, em comunicado, a entidade liderada por Rui Costa afirma que «um árbitro não pode faltar à verdade num documento oficial sem que daí resultem implicações verdadeiramente proporcionais à gravidade da sua atuação».

«É ainda mais incompreensível que Gustavo Correia tenha terminado a época entre os árbitros mais bem classificados, apesar dos graves prejuízos provocados ao Sport Lisboa e Benfica durante a temporada», continuam as águias, pedindo que se atue «em conformidade» em relação a Correia.

O clube aponta o dedo ainda ao delegado ao jogo, pois o relatório deste era semelhante ao do árbitro. Por fim, o Benfica avisa que este tema será tratado na reunião de emergência que solicitou com Pedro Proença, presidente da FPF.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

«A decisão do Conselho de Disciplina confirma que o relatório elaborado por Gustavo Correia após o jogo entre o Famalicão e o Benfica contém factos que não correspondem à realidade e que foram claramente desmentidos pelas imagens de videovigilância. Um árbitro não pode faltar à verdade num documento oficial sem que daí resultem implicações verdadeiramente proporcionais à gravidade da sua atuação.

Acresce que importa igualmente apurar as responsabilidades do Delegado ao Jogo, cujo relatório incorpora factos igualmente desmentidos pelas imagens de videovigilância.

É ainda mais incompreensível que Gustavo Correia tenha terminado a época entre os árbitros mais bem classificados, apesar dos graves prejuízos provocados ao Sport Lisboa e Benfica durante a temporada.

Gustavo Correia faltou à verdade dentro do campo e, posteriormente, fora dele. É preciso atuar em conformidade.

De outra forma, será mais um sinal profundamente errado para o futebol português e para todos aqueles que exigem rigor, competência e credibilidade no exercício da arbitragem.

A gravidade dos factos comprovados hoje pela decisão do Conselho de Disciplina será mais um tema que constará da agenda da reunião de emergência já solicitada pelo Benfica à Direção da Federação Portuguesa de Futebol.»

[Notícia atualizada às 17h13]