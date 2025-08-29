Tal como tem sido habitual desde o início da temporada, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol divulgou a avaliação das equipas de arbitragem da I e II Ligas.

No que concerne à segunda jornada da Liga, o CA considerou que os juízes tomaram decisões, em geral, satisfatórias. A prestação que destoa pela negativa é a de Manuel Mota e José Pereira, VAR e AVAR do duelo entre Sporting e Arouca, que acabou em 6-0.

A equipa de VAR desse encontro foi avaliada com uma nota «insatisfatória», enquanto a arbitragem liderada por Hélder Malheiro foi «satisfatória», segundo o CD. Recorde-se que, nesse duelo, o avançado do Arouca Dylan Nandín foi expulso por vermelho direto, aos 30 minutos.

No programa Juízo Final, emitido pela Sport TV, em que foram conhecidos os diálogos entre árbitro e VAR desse jogo, ficou clara a diferença de opinião entre as duas equipas. Manuel Mota recomendou «cartão amarelo por negligência», mas Hélder Malheiro considerou que o pé do infrator estava «muito esticado», cometendo «falta grosseira». Acabou por dar vermelho direto a Nandín.

Por outro lado, tanto a arbitragem como a videoarbitragem foi considerada «satisfatória» no Gil Vicente-FC Porto (0-2), tal como no Estrela da Amadora-Benfica (0-1).

Na II Liga, nota para uma prestação «insatisfatória» das duas equipas no Sporting B-União de Leiria (1-0). É a única no 'vermelho' nessa segunda jornada.