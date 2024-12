O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebool (FPF) decidiu arquivar o processo disciplinar que visava a confusão no túnel do Estádio do Dragão entre elementos do FC Porto e do Estrela da Amadora, após o jogo que opôs as duas equipas para a 14.ª jornada da Liga.

Em comunicado, o organismo esclarece que os visados são o treinador dos tricolores, José Faria, com uma multa de 816 euros, Luís Saraiva da Silva, treinador adjunto do Estrela, que foi punido com uma multa de 490 euros e a própria SAD do clube que lhe vê ser aplicada uma coima de 5.100 euros.

Recorde-se que o FC Porto levou a melhor sobre o Estrela por 2-0, com golos de Nico González e Gonçalo Borges, sendo que José Faria acabou por ser expulso durante o encontro.